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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp yangını izlediler

Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp yangını izlediler

Dumandan etkilenen kadının ambulans içerisinde görüntüsü

Polis Koronavirüs Oksijen Yangın Yeri Müstakil Ev 

-İtfaiye aracından genel görüntüler
-Yangın yerinden genel görüntüler
-İtfaiye erlerinin görüntüsü
-Çocuk ve yetişkinlerin yangını izlerken görüntüleri

( ADANA )- Adana’da müstakil evin odunluğunda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi ADANA

- Adana’da müstakile evin odunluğunda çıkan yangında bir kadın hafif şekilde dumandan etkilendi. Mahallede bulunan çocuk ve yetişkinler koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak yangın yerini merakla izledi. Yangın, Sarıçam ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi 2908 sokakta bulunan müstakil evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, evin odunluğunda yangın çıktığı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede müdahale ederek söndürdü. İsmi öğrenilemeyen bir kadın ise dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen kadına ambulansta oksijen verildi.
Mahallede bulunan çocuk ve yetişkinler koronavirüs tedbirlerine uymayarak merakla yangını izlemesi dikkat çekti.
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