Koronavirüs protestosunda gözaltı (2) - LONDRA

- İşçi Partisi eski lideri Jeremy Corbyn'in abisi Piers Corbyn'in yürüyüşü - Polisin göstericileri gözaltına alması - Güvenlik önlemi detaylarıLONDRA (AA) - İngiltere ’de yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadele için ilan edilen karantina başkent Londra’da protesto edildi. Polis gösteride bazı kişileri gözaltına aldı.
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