Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Koronanın sessizliğini süpürgesinin sesiyle bozdu

Koronanın sessizliğini süpürgesinin sesiyle bozdu

Kilise caddesi

Hafta Sonu Temizlik Görevlisi Çöp Konteyneri Gesi Esenli 

-Caddede çalışan temizlik görevlisi
-Süpürgesinin çıkardığı
-Görevlinin çöpleri toplaması
-Halı desenli cadde

( MARDİN ) MARDİN

- Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasında Mardin’in Kızıltepe İlçe Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. Belediyenin temizlik görevlileri ıssız sokağın sessizliğini süpürgeleriyle bozdu.Türkiye’de hafta sonu için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, 4'üncü haftasına girdi. 28 Aralık Pazartesi saat 05.00’a kadar sürecek kısıtlamada Kızıltepe sessizliğe büründü. Kısıtlamadan muaf olan Kızıltepe Belediyesi ekipleri, sabahın erken saatlerinde çalışmalarına başladı.
Belediyenin temizlik görevlileri sessizliğe bürünen Kilise Caddesi'nin sessizliğini süpürgelerinin sesiyle sesiyle bozdu. Yerlerdeki çöpleri süpürgeyle temizleyen görevli, biriktirdiklerini çöp konteynerine boşalttı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement