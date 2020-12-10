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10 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Koronalı taksici, gözyaşları içinde 'evinizden çıkmayın' çağrısı yaptı

Koronalı taksici, gözyaşları içinde 'evinizden çıkmayın' çağrısı yaptı

Şeref Keskin'in hasta yatağında kendi çektiği video

( HATAY ) Koronalı taksici, gözyaşları içinde "evinizden çıkmayın" çağrısı yaptı HATAY

Sosyal Medya Taksi Şoförü Akalan Efes 


- Hatay’da korona virüse (Covid-19) yakalanan taksi şoförü, sosyal medya hesabından gözyaşları içinde "evinizden çıkmayın" çağrısı yaptı. Arsuz ilçesinde taksi şoförlüğü yapan Şeref Keskin (45) korona virüse yakalandı. İskenderun Devlet Hastanesinde tedavi gören Keskin, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Allah rızası için evinizden çıkmayın yaşamak çok güzel nefes almak çok güzel bu işin şakası yok. Lütfen evinizden çıkmayın” çağrısını yaparken gözyaşlarını tutamadı.
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