Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Koronadan ölen polisin çocuğuna eğitim desteği

Koronadan ölen polisin çocuğuna eğitim desteği

Kaymakam İsmail Çorumluoğlu açıklama

Polis Memuru Akalan Okul Müdürü Özel Okul Kışla 

-Polis memurunun ailesi ve okul müdürü teşekkür belgesi
-Törenden detay

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yakalandığı Covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru Mustafa Dönmez’in çocuğunun ilk, orta ve lise öğrenimi, Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu’nun girişimleri ile özel okul tarafından tam burslu olarak karşılanacak.Kdz. Eregˆli I·lçe Emniyet Müdürlügˆünde görev yapmakta iken yakalandığı Covid-19 hastalıgˆı nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru Mustafa Dönmez’in geride kalan çocuğunun eğitim öğretim hayatına özel okulda devam etmesi üzerine Kaymakamlıkta protokol imzalandı. Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, merhum polis memurunun ailesi, I·lçe Milli Egˆitim Müdürü I·smail Aksoy, I·lçe Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Çelik ve Okul Müdürü Nilay Serter Hanlıoğlu’nu makamında ağırladı.Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu törende kısa bir konuşma yaparak, “Vefat acı bir olay ama geride kalanlar için hayat devam ediyor. Hepimiz için doğru bir cümle. Cenazenin olduğu gün bir cümle söyledim; hem çocuklarımız hem eşi bize emanet demiştim. Bunun üzerine bazı çalışmalara girdik. İki çocuğumuzdan bir tanesinin işe yerleştirmek için, bir tanesinin okula başlaması için bir talep de geldi. Aile ile değişik zamanlarda görüşüyoruz. Milli Eğitim Müdürümüzü görevlendirmiştim. Çocuğumuz hangi okulda okumak istiyorsa oraya yerleştirelim diye. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz okul ile görüşmüş, okul yönetimi de bu olaya sıcak bakmış. Ereğli’nin zenginliği burada. Sadece resmi okullar değil, sivil okullar da hayatın içinde olması burada çalışmalara destek vermesi güzel. Bu da iş birliğimizin bir örneği olmuş. Sevgili çocuğumuz bu sene 4. sınıftan itibaren yeni okuluna katılmış olacak. Bundan sonraki yaşantısında başarılar diliyorum. Bu işte emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.Kaymakam Çorumluoğlu, Lise Müdürü Hanlıoğlu’na teşekkür belgesi sundu.Polis memuru Mustafa Dönmez’in eşi de Kaymakam Çorumluoğlu ve okul yönetimine teşekkür etti. Okul Müdürü Nilay Serter Hanlıoğlu da yaptığı açıklamada Kaymakam Çorumluoğlu ve Milli Eğitim Müdürü Aksoy’a teşekkür ederek, “Biz de Poyraz gibi değerli bir öğrenciye sahip olduk. İnşallah 12. sınıfta başarıyla onu mezun edeceğiz, hep birlikte başarılarını alkışlayacağız.” dedi.
Merhum polis memuru Mustafa Dönmez’in oğlu Emir Poyraz Dönmez, 4. sınıftan itibaren 12. sınıftan mezun olana kadar eğitim öğretimini özel okul tarafından tam burslu olarak karşılanacak.
İlgili Foto Galeriler
TABIP öğrencileri İTÜ Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi'deTABIP öğrencileri İTÜ Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi'de
18 Milyon Öğrencinin Karne Heyecanı18 Milyon Öğrencinin Karne Heyecanı
23 Nisan Coşkusu Bursa'da Erken Başladı23 Nisan Coşkusu Bursa'da Erken Başladı
İranlılar'dan Okuma Yazma Seferberliğine Destekİranlılar'dan Okuma Yazma Seferberliğine Destek
2500 Rakımda Milyonluk Okul2500 Rakımda Milyonluk Okul
Uygulayarak ÖğreniyorlarUygulayarak Öğreniyorlar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement