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19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Koronadan ölen polis memuru toprağa verildi

Koronadan ölen polis memuru toprağa verildi

Cenaze namazı

Yoğun Bakım Ünitesi Yaşam Mücadelesi Polis Memuru Sağlık Çalışanı Cenaze Namazı 

-Oğlunun gözyaşları
-Cenaze detay

( SAMSUN ) SAMSUN

- Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Çorum Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’nde görevli Başpolis Mehmet Haşim Gültekin, memleketi Samsun’da toprağa verildi.
Gültekin’in oğlu törende gözyaşlarını tutamayarak “Aç gözlerini babam” diye ağıt yaktı. Çorum Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’nde görevli Başpolis Mehmet Haşim Gültekin (46), korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 25 gün önce korona virüs testi pozitif çıkarak Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan ve 10 gün önce durumu ciddileşerek yoğun bakım ünitesinde entübe edilen Gültekin, yaşam mücadelesini kaybetti. "Baba gitme" Çorum’dan alınan Gültekin’in Türk bayrağına sarılı naaşı, Samsun’un Terme ilçesi Yukarı Söğütlü Mahallesi’ndeki baba evine getirildi.
Cenaze, evin önünde helallik alınmasının ardından Merkez Cami'ye getirildi.
Korona virüs tedbirlerine uyularak öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Gültekin’in 13 yaşındaki oğlu Ömer Gültekin, gözyaşlarını tutamayarak Türk bayrağına sarılı tabutu öperek, “Baba gitme! Aç gözlerini babam” diye ağıt yaktı. Gültekin, cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.
Eşinin sağlık çalışanı ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Başpolis Mehmet Haşim Gültekin’in cenaze törenine, Çorum Emniyet Müdürlüğü, Samsun Emniyet Müdürlüğü, Terme Emniyet Müdürlüğü, Terme Jandarma Komutanlığı ve Samsun Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nde görevli ekip arkadaşları ve sevenleri katıldı.

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