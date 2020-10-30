Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Koronadan ölen hastane çalışanına hüzünlü veda

Koronadan ölen hastane çalışanına hüzünlü veda

Törenden detaylar

Veda Töreni Hastane Yaşam Mücadelesi Akalan Cenaze Aracı 

-Başhekim Dr. Serkan Saka'nın konuşması
-Duaların okunması
-Tabutun cenaze aracına alınması
-fotoğraf

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa’da korona virüse yakalanan ve 80 gündür yoğun bakımda tedavi gördükten sonra hayatını kaybeden Manisa Şehir Hastanesi personeli için veda töreni düzenlendi.
Manisa Şehir Hastanesi İdari Hizmetler personellerinden 64 yaşındaki Ahmet Erkuş, tüm müdahalelere rağmen yakalandığı korona virüse yenik düştü. Yaklaşık 80 gündür tedavi gören Erkuş’un hayatını kaybetmesi hastane çalışanlarını yasa boğdu. Eskişehirli olan Erkuş için Manisa Şehir Hastanesinde tören düzenlendi.
Düzenlenen törende konuşan Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Serkan Saka, “Çok sevdiğimiz bir mesai arkadaşımızdı. 80 gün yaşam mücadelesi verdi. Ama maalesef kaybettik. Kendisine bugüne kadar bize vermiş olduğu desteklerden dolayı Allah razı olsun diyorum. Allah rahmet eylesin” dedi.
Okunan duaların ardından helallik alınması sonrası Erkuş’un cenazesi memleketi Eskişehir’e gönderildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Belgrad Ormanı Doldu Taştı!Belgrad Ormanı Doldu Taştı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı