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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Koronadan aynı aileden 5. ölüm

Koronadan aynı aileden 5. ölüm

cenaze namazı öncesi görüntü

Kabristan Cenaze Akalan Öğretmen Cenaze Namazı 

-helallik alma
-cenaze namazı
-detay görüntü
-Atanur Akbaş konuşması
-Meliha Akbaş konuşması

( SAMSUN )- Dayı ve 3 kardeşin ardından hala da koronaya yenik düştü SAMSUN

- Samsun'da korona virüse yakalanarak hayatını kaybeden 3 kardeş ve dayılarının ardından bir acı haber de halalarından geldi. Samsun'da kardeşler esnaf Kenan Emirhan (40), Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Necati Emirhan(26) ve öğretmen Selman Emirhan(33) ile dayıları Teyfik Akbaş korona virüsten hayatlarını kaybetmişti. Halaları olan Mesure Akbaş(71) da Çarşamba Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde korona virüsten vefat etti. Hayatını kaybeden Mesure Akbaş'ın cenazesi, Çarşamba ilçesine bağlı Muşçalı Mahallesi’nde bulunan Muşçalı Tatarlı Camisi’nde alınan helallik ve kılınan cenaze namazı sonrasında aile kabristanlığına defnedildi.
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