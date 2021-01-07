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07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Korona virüsüyle mücadeleye Edirneli kadınlardan tam destek

Korona virüsüyle mücadeleye Edirneli kadınlardan tam destek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş'ın konuşması

Er Kadın Kooperatif Basın Toplantısı Toplantı Etiler 

-Vali eşi Dr. Ayten Eren'in konuşması
-üretici kadınlarla röportaj
-maske üretimi görüntüleri
-genel ve detaylar

( EDİRNE )- Edirne’de kadın elinden 1.5 milyon adet steril maske üretildi EDİRNE

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Kovid 19 pandemisi süresince Edirneli kadınlar tarafından yaklaşık bir buçuk milyon adet maske üretimi gerçekleştirildiğini söyledi.

Özbaş, Edirne Valiliği tarafından temin edilen malzemelerden üretilen maskelerin ihtiyaç görülen kurum kuruluş ve alanlarda kullanıldığını belirtti.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, TOBB Marmara Bölge Başkanı Elmas Aslan, Edirne Valisi Ekrem Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp, Çevre Vakfı Müdürü Ali Eraslan ve Edirne Halk Eğitim Merkezi Müdürü İlhan Dinç, kadınların ekonomiye katılımı ve istihdamı ile ilgili projelerle alakalı Sosyal Hizmetler Koordinasyon Birimi binasında, basın toplantısı düzenlendi.
“1,5 milyon adet steril maske üretildi” Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, “Özellikle şunu belirtmem gerekiyor ki, kooperatifler her ne kadar ticari amaçlarla kurulmuş olsa da Covid-19 pandemi süreci kapsamında maske sıkıntısı yaşadığımız günlerde Valiliğimiz tarafından temin edilen malzemeler ile kooperatif üyelerimiz, HEM usta öğreticilerimiz ve 153 kursiyer kadınımız ile birlikte yaklaşık 1,5 milyon steril maske üretilerek ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sunulmuştur” dedi.
Edirne Valisi Ekrem Canalp’in eşi Dr. Ayten Canalp de Sosyal Hizmetler Koordinasyon Birimi binasında görev yapan kadınlarla tek tek ilgilenerek, emeklerinden ve azimlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti. (KU-
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