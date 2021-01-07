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07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Korona virüsünü hiçe sayıp kumar oynadılar...Suçüstü kumar baskını kamerada

Korona virüsünü hiçe sayıp kumar oynadılar...Suçüstü kumar baskını kamerada

İzmir İl Jandarma Komutanlığının suçüstü kumar baskınından görüntü

( İZMİR )- İzmir’de suçüstü kumar baskını: 75 kişiye 635 bin 850 TL para cezası İZMİR

Para Cezası Akalan Kamera Sokağa Çıkma Yasağı 


- İzmir’in Bornova ilçesinde kumar oynarken suçüstü yakalanan 75 kişiye, kumar oynamaktan ve sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten 635 bin 850 TL para cezası kesildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, korona virüsü tedbirleri kapsamında Bornova ilçesinde işletmeciliğini G.A. isimli şahsın yaptığı bir adreste umuma açık yerde kumar oynandığını tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 75 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. Ekipler, yakalanan 75 kişiye kumar oynamak ve sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten dolayı 635 bin 850 TL para cezası uyguladı. Kumar oynanan materyallere ise el konuldu. Öte yandan, şüpheliler hakkında ise işlem başlatıldığı belirtildi.
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