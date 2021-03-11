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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Korona virüsün yapamadığını soğuklar yaptı: Soğuk hava eve kapattırdı

Korona virüsün yapamadığını soğuklar yaptı: Soğuk hava eve kapattırdı

Boş sokaklardan detaylar

Hastalık Hastane Yağışlı Hava Güneşli Hava Güneşli 

-Sahilden detaylar
-Vatandaştan röportaj

( TEKİRDAĞ -ÖZEL)- Vatandaştan ‘Hastalıktan kaçmıyor ama soğuktan kaçıyor’ yorumu TEKİRDAĞ

- Korona virüs vakalarının yükseliş gösterdiği Tekirdağ’da güneşli havaların ardından bu sabah saatlerinde soğuk ve yağışlı hava kendini gösterince vatandaşların yoğunluk gösterdiği sahil alanları boş kaldı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan bazı vatandaşlar, “İnsanlar hastalıktan kaçmıyor ama soğuktan kaçıyor” dediler. Ülkede ilk vakanın görülmesinden bu yana tam 1 yıl geride kalırken, dünya genelinde korona virüs korku salmaya devam ediyor. Vakaların yükseliş gösterdiği Tekirdağ’da, güneşli günlerin yerini yağışlı ve soğuk havaya bırakmasıyla Tekirdağ sahili boş kaldı. Pandemiye rağmen güneşli havada sahilleri tıklım tıklım dolduran vatandaşların, soğuk ve yağışlı havalardan kaçması akıllarda soru işareti bıraktı. “Hastalıktan kaçmıyor ama soğuktan kaçıyor” Vatandaşlar, “İnsanlar hastalıktan kaçmıyor ama soğuktan kaçıyor. Bak bugün kimse yok burada. Temizlik, mesafe, maske. Bu bulaşıcı bir hastalık. Korunmazsan devam eder. Bir de polis geliyor ‘Niye masken yok’ diyor, vatandaş ‘Sana ne ben ölürsem’ diyor. Bu kadar sorumsuzluk olmaz. Ondan sonra ağlıyorlar hastanede çok bakmıyorlar diye. Ama her yerde hizmet sonsuz. Çok güzel, her şey güzel ama biraz uymak lazım. Maskesiz kimse dolaşmasın sırası gelen herkes aşısını olsun” şeklinde konuştular.
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