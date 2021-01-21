Korona virüsü yenen doktor: “Bir daha işimi yapamayacağımı düşündüm”

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( İSTANBUL -ÖZEL)- Korona virüsü yenen doktordan "Virüsü ciddiye alın" uyarısı İSTANBUL



- Covid-19 ile mücadelenin aşılama ile birlikte sürdüğü bu günlerde korona virüsü yenen Doç. Dr. Baki Erdem, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı. Erdem, “Gerçekten çok sıkıntılı dönemlerdi, en çok bir daha işimi yapamayacak mıyım diye düşündüm. İnsanlar gözle görülür bir şey değil, inanmıyorum diyor, mutlaka önlemlerimizi almalıyız” dedi.

Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgınına karşı tüm dünyada mücadele sürüyor. Salgına karşı aşılama çalışmaları başlarken en ön saflarda görev yapan sağlık çalışanları hastalara şifa olmalarının yanı sıra kimi zaman kendileri de korona virüse yakalanıyor. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde görev yapan Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Baki Erdem de korona virüse yakalandığı süreçteki yaşadıklarını anlattı. Dr. Erdem, korona virüs geçirirken yoğun nefes darlığı nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşadığını ifade etti.

Erdem, bu süreçte hastalarını ve bir daha işini yapıp yapamayacağını düşündüğünü söyledi.



Herkesin durumun ciddiyetini anlaması gerektiğini belirten Erdem, Covid-19’a karşı tüm vatandaşları önlemleri uygulama noktasında uyardı. “Gerçekten çok sıkıntılı dönemlerdi” Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından yaşadığı süreci anlatan Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Baki Erdem, “Bende iki gün üst üste ateş olunca test yapmaya karar verdim. Testimin pozitif olduğunu gördüm. Tomografide de akciğer tutulması olduğunu gördüm. Ateş bir hafta sürdü, ardından nefes darlığı, öksürük başladı, toplam 15 gün sürdü. O süre içinde ameliyatlarımı yapamadım. Ben sonuçta cerrahim. Sürekli ameliyata giren bir doktorum neredeyse her günü ameliyathanede geçen bir doktorum. İşime dönmem bir ayı buldu. Ben işimi ameliyat yapmayı seviyorum. Hastalara faydam dokununca daha çok mutlu oluyorum. Hasta olunca insanın aklına ben işimi bir daha yapamayacak mıyım geliyor. Çünkü nefes darlığı oluştu, gerçekten çok sıkıntılı dönemlerdi. Aslında virüsten korunmak çok kolay, maskemizi takacağız, mesafemizi koruyacağız. Hijyenimize dikkat edeceğiz, bütün insanlara bunu öneriyorum. Bunları yapmak zorundayız. Çok zor günlerden geçiyoruz. Maalesef bunlara dikkat etmediğimiz için bu seviyelere geldik” dedi.

“En çok bir daha ameliyat yapamayacak mıyım diye düşündüm” Korona virüse yakalandığı süreçte sürekli hastalarını ve bir daha işini yapıp yapamayacağını düşündüğünü söyleyen Erdem, “Hastalığımı geçirdiğimde en çok bir daha ameliyat yapamayacak mıyım diye düşündüm ve o dönemde ameliyat listelerim doluydu, kanser hastaları bekliyordu. Maalesef onları alamadım, ameliyat yapamadım bu beni çok üzdü. İnsanlar gözle görülür bir şey değil, ben buna inanmıyorum diyor. Herkesin etrafında bu hastalığı geçirenler var mutlaka önlemlerimizi almalıyız. Bir sağlık çalışanı olduğum için gururluyum. Maalesef birçok arkadaşım bunu geçirdi, kaybettiğim arkadaşlarım oldu. İnsanların bunu ciddiye alıp önlemlerini alması gerekmektedir” diye konuştu.





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