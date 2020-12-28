Korona virüsü yenen başhekim organ yetmezliğine yenik düştü

-Ağlayanlardan görüntü

-Cenaze namazının kılınması

-Cenaze aracının hareket etmesi



( KOCAELİ ) KOCAELİ



- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde özel bir hastanede başhekimlik yaparken korona virüsü yenen ancak organ yetmezliğine yenik düşen başhekim için hastane önünde tören düzenlendi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde özel bir hastanenin başhekimliğini yapan Dr. Lütfi Çetinkaya, yaklaşık 1 ay önce rahatsızlanarak korona virüs testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Dr. Çetinkaya, hemen tedaviye alındı. Hastanede tedavi görürken kendisine yapılan son 2 testi de negatif çıkan Dr. Lütfi Çetinkaya, virüsü yendi. Ancak bu sefer de virüsün vücudunda bıraktığı tahribatlarla mücadele eden Dr. Çetinkaya, organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Dr. Lütfi Çetinkaya için hastane önünde tören düzenlendi.

Törene başhekimin ailesi, yakınları, çalışma arkadaşları ve ilçe protokolü katıldı.

Düzenlenen törende Dr. Çetinkaya için dualar edilirken, hayatını kaybeden başhekimin yakınları ve çalışma arkadaşları göz yaşlarını tutamadı. Düzenlenen törene başhekimin hayattayken kullandığı hekim önlüğü de getirildi.

Cenaze aracının önünde vefat eden başhekim için helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından ise başhekim Lütfi Çetinkaya, dualar ve gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Başhekimin cenazesinin öğle namazını müteakip İstanbul’un Ümraniye ilçesinde bulunan Ihlamurkuyu Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi. (MU-RFK



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