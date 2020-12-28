Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Korona virüsü yenen başhekim organ yetmezliğine yenik düştü

Korona virüsü yenen başhekim organ yetmezliğine yenik düştü

Dua edilmesi

Hastane Cenaze Cenaze Namazı Helal Irak 

-Ağlayanlardan görüntü
-Cenaze namazının kılınması
-Cenaze aracının hareket etmesi

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde özel bir hastanede başhekimlik yaparken korona virüsü yenen ancak organ yetmezliğine yenik düşen başhekim için hastane önünde tören düzenlendi.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde özel bir hastanenin başhekimliğini yapan Dr. Lütfi Çetinkaya, yaklaşık 1 ay önce rahatsızlanarak korona virüs testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Dr. Çetinkaya, hemen tedaviye alındı. Hastanede tedavi görürken kendisine yapılan son 2 testi de negatif çıkan Dr. Lütfi Çetinkaya, virüsü yendi. Ancak bu sefer de virüsün vücudunda bıraktığı tahribatlarla mücadele eden Dr. Çetinkaya, organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Dr. Lütfi Çetinkaya için hastane önünde tören düzenlendi.
Törene başhekimin ailesi, yakınları, çalışma arkadaşları ve ilçe protokolü katıldı.
Düzenlenen törende Dr. Çetinkaya için dualar edilirken, hayatını kaybeden başhekimin yakınları ve çalışma arkadaşları göz yaşlarını tutamadı. Düzenlenen törene başhekimin hayattayken kullandığı hekim önlüğü de getirildi.
Cenaze aracının önünde vefat eden başhekim için helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından ise başhekim Lütfi Çetinkaya, dualar ve gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Başhekimin cenazesinin öğle namazını müteakip İstanbul’un Ümraniye ilçesinde bulunan Ihlamurkuyu Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi. (MU-RFK
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement