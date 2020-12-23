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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Korona virüsten ölen Ukraynalı Belediye Başkanının cenazesine 110 bin kişi katıldı

- Korona virüsten ölen Ukraynalı Belediye Başkanının cenazesine 110 bin kişi katıldı

CENAZE MERASİMİ DETAY

( KİEV ) KİEV

Suikast Girişimi 2010 Yılı Tedavi Süreci Silahlı Saldırı Tekerlekli Sandalye 


- Ukrayna’da korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Harkov şehrinin Belediye Başkanı Gennadiy Kernes için düzenlenen cenaze merasimine 110 bin kişi katıldı.
Ukrayna'da 2010 yılından beri Harkov şehrinde Belediye Başkanı olarak görev yapan ve halk tarafından çok sevilen Gennadiy Kernes, korona virüs tedavisi nedeniyle Almanya’ya nakledilmişti. Uzun süren tedavi sürecinin ardından geçtiğimiz günlerde acı haber gelmiş ve Kernes’in korona virüse yenik düşerek hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Almanya ve Ukrayna arasında süren diplomatik görüşmeler sonucunda bugün Kernes’in naaşı Harkov’a getirildi ve cenaze merasimi düzenlendi.
Emniyet güçleri tarafından yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı merasime bürokratlar, iş adamları, çalışma arkadaşları, ailesi ve sevenleri olmak üzere 110 bin kişi katıldı.
Cenazesini görmek isteyen kalabalık uzun kuyruklar oluşturarak sırada bekledi. Kernes, yapılan merasimin ardından Harkov’daki 2 numaralı mezarlığa defnedildi. Kernes, 2014 yılında bir suikast girişimi sonucu silahlı saldırıya uğramış ve o günden beri tekerlekli sandalyede yaşamını sürdürmüştü.
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