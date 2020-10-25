Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Korona virüsten ölen gencin son sözleri yürek dağladı

Korona virüsten ölen gencin son sözleri yürek dağladı

GENCİN SON SÖZLERİNİ SÖYLEDİĞİ ANLAR

Hastane Son Söz Akalan Cenaze Namazı Mobilya 

-CENAZE NAMAZI
-DETAYLAR

( BURSA -ÖZEL)- 33 yaşında korona virüs sebebiyle hayatını kaybeden genç mobilyacının son sözleri:- "Şükürler olsun iyi olacağım inşallah. Hepinizi seviyorum, dua bekliyorum" BURSA

- Bursa’nın İnegöl ilçesinde mobilyacılık yapan 33 yaşındaki bir çocuk babası korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti. Gözyaşları arasında toprağa verilen genç adamdan geriye, "Şükürler olsun, iyi olacağım inşallah. Hepinizi seviyorum, dua bekliyorum" sözleri kaldı.İnegöl’de ikamet eden 33 yaşındaki bir çocuk babası Mücahit Balantekin bronşit rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede korona virüse yakalandı. Genç adam tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Balantekin’in kısa bir süre önce çekilen görüntüleri yürekleri burktu. Gencin son sözleri "Şükürler olsun iyi olacağım inşallah, hepinizi seviyorum dua bekliyorum" oldu.Bronşit rahatsızlığı da bulunan Balantekin’e plazma kan tedavisinin de uygulandığı öğrenildi.Balantekin’in ölümü ailesi ve yakınlarını gözyaşlarına boğdu. Balantekin İnegöl Kavaklaraltı Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
Balantekin’in geçen sene evlendiği ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Evde Canı Sıkılınca Bunu Yaptı!Evde Canı Sıkılınca Bunu Yaptı!
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı