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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Korona virüsten kurtuldu, çiftliğine gidince hırsızlık şokuyla karşılaştı

Korona virüsten kurtuldu, çiftliğine gidince hırsızlık şokuyla karşılaştı

OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER

Karantina Tavuk Çiftliği Hırsız Trol 

-ÇİFTLİK SAHİBİ SEYFETTİN AYAR'IN KONUŞMASI
-DETAYLAR

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’da karantina süresi biten temaslı vatandaş, çiftliğini kontrole gittiğinde hırsızlık şoku yaşadı. Çiftlik sahibi, camdan giren hırsızların yaklaşık 40 adet kalorifer demirini çaldığını belirtti.
Olay, Malkara’nın Gazibey Mahallesi eski Mezbaha mevkiindeki bir çiftlikte meydana geldi. Seyfettin Ayar’a ait eski tavuk çiftliğine hırsızlar girdi. İddiaya göre camdan içeri giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, yaklaşık 40 adet demir petek borusunu çaldı.Çiftlik sahibi Seyfettin Ayar, “Temaslı olduğum için 10 günden beri evde karantinadaydım. Bu nedenle evden dışarı çıkamadığım için hırsızlar fırsat bulup çiftliğe dalmışlar. Camdan girip içeriyi talan etmişler. Yaklaşık 300 kilo civarında 40 tane demir kalorifer borularını çalmışlar. İş mi bu yani? 40 senelik damımız bizim burası, yazık günah!” diyerek tepkisini ifade etti.
Ayar, olayla ilgili henüz şikayette bulunmadığını söyledi.


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