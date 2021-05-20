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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Korona virüsten hayatını kaybeden İyi Parti Isparta İl Başkanı Şimşek toprağa verildi

Korona virüsten hayatını kaybeden İyi Parti Isparta İl Başkanı Şimşek toprağa verildi

-Parti binası önünden görüntüler

Hastane Cenaze Sparta Cenaze Namazı Köy Mezarlığı 

--Bina önünde Milletvekilleri ve grup başkanı İsmail Tatlıoğlu
--Cenaze aracından görüntü
--Köyde tabutun taşınması
--Cenaze namazından görüntüler
--Namazın kılınışı
--Helallik alınması

( ISPARTA ) - ISPARTA

- Isparta’da korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İyi Parti İl Başkanı Mustafa Şimşek, son yolculuğuna uğurlandı. İyi Parti Isparta İl Başkanı Mustafa Şimşek, yaklaşık bir aydır Covid-19 (korona virüs) tedavisi gördüğü Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğum bakım servisinde dün hayatını kaybetti. Mustafa Şimşek için bugün parti binasında tören düzenlendi, helallik istendi. Buradaki törene İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergün, İyi Parti Grup Başkanı Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Deniz Milletvekili Yasin Öztürk ve partililer katıldı.
İyi Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Mustafa Şimşek’e rahmet dileyerek, “Biz onunla aynı yolda yürüdük, hep iyi bildik” dedi.
Mustafa Şimşek’in cenazesi daha sonra Eğirdir’in Bedre köyüne götürüldü. Şimşek, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine İyi Parti heyeti, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Şimşek’in ailesi, yakınları ve köy halkı katıldı.
(MEY-ASA-HA-Y)
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