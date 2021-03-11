Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Korona virüsten hayatını kaybeden doktorlar anıldı

Korona virüsten hayatını kaybeden doktorlar anıldı

Anmada bir araya gelen sağlıkçılar

Sivil Toplum Kuruluşu Sağlık Çalışanı Sivil Toplum Sağlık Çalışanları Sağlıkçı 

-Sağlıkçıların konuşması
-Sağlık çalışanlarının taşıdığı karanfil ve dövizler
-Onur Taşçıoğlu ile röportaj
-detaylar

( İSTANBUL )- Prof. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu:- "Bir yılda değişen pek bir şey olmadı, halkın daha dikkatli olması lazım" İSTANBUL

- Korona virüs pandemisinde hayatını kaybeden doktorlar Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi önünde anıldı. Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu, “Bir yılda değişen pek bir şey olmadı, halkın daha dikkatli olması lazım” dedi.
Türkiye'de Korona virüs vakasının açıklandığı tarihten bu yana bir yıl geçti. Bu süreçte sağlık çalışanları salgınla mücadelede büyük emek ve fedakarlıkla çalıştı. Korona virüsten hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı ise Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu oldu. Vefatının ardından adı, geçen yıl yapımı tamamlanan Okmeydanı’ndaki şehir hastanesine verildi.
Bugün birçok sağlık çalışanı ve sivil toplum kuruluşu üyesi pandeminin birinci yılında, salgınla mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını anmak için Taşçıoğlu’nun adını taşıyan Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine geldi. Hastane önünde toplananlar ellerindeki karanfiller ve kaybedilen sağlıkçıların fotoğraflarının bulunduğu dövizlerle onları andı. “Bir yılda değişen pek bir şey olmadı, halkın daha dikkatli olması lazım” Vefat eden sağlık çalışanlarını anmaya Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun oğlu Onur Taşçıoğlu da geldi. Pandemi döneminde halkın daha dikkatli olması gerekirken son bir yıl içerisinde bu anlamda çok fazla değişiklik olmadığını söyleyen Onur Taşçıoğlu, “Buraya babamı ve babamla birlikte bu uğurda çalışan tüm sağlık çalışanlarını saygıyla anmaya geldim. Bir kişi vefat ettiği zaman aslında sadece o bir kişi değil çevresindeki tüm yakınları, sevenleri onlarla birlikte göçüp gidiyor. Aslında buna inanmak lazım. Bu olaya hem bir babanın çocuğu olarak hem de değerli bir büyüğü kaybeden birisi olarak bakmak lazım. Çevremizde Cemil Taşçıoğlu çok, bu Cemil Taşçıoğlu’larını yetiştirmek de kolay değil. Bu insanlar zor yetişen insanlar, bu yüzden kıymetlerini bilmemiz gerekiyor. Bu süreçte her kesimden kimse beni yalnız bırakmadı. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bir sene içerisinde çok bir şey değişmedi, ben bir tek buna üzülüyorum. Yurttaşlarımızın, halkımızın biraz daha dikkatli olması, dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Şu an hastanenin önündeyiz, çok güzel, büyük, babam gibi ışıl ışıl, renkli bir hastane. Bu yüzden böyle bir hastanenin önünde olmaktan da gurur duyuyorum. Babam hakkında hiçbir zaman hiçbir kimse olumsuz tek bir yorumda dahi bulunmadı, en güzeli de buydu. Babamı vefatından önceki gün babamın videosunu internete koyduktan sonra ne kadar sevildiğini kendisi de gördü. Türkiye’nin dört bir yanından kendisine mesajlar geldi ve babam bunların hepsini okuyabildi. En çok mutlu olduğum konu da bu oldu” ifadelerini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Kılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet EdildiKılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet Edildi
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement