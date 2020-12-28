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( İSTANBUL ) Korona virüsten hayatını kaybeden Başhekim Dr. Lütfi Çetinkaya toprağa verildi İSTANBUL



- Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan özel bir hastanede başhekimlik yaptığı sırada korona virüse yakalanan, virüsü yendikten sonra organ yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybeden Dr. Lütfi Çetinkaya İstanbul’da toprağa verildi.

Dr. Çetinkaya’nın ailesi ve yakınları cenazede gözyaşı döktü. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde özel bir hastanenin başhekimliğini yapan Dr. Lütfi Çetinkaya, yaklaşık 1 ay önce rahatsızlanarak korona virüs testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Dr. Çetinkaya, hemen tedavi altına alındı. Hastanede tedavi görürken kendisine yapılan son 2 testi de negatif çıkan Dr. Lütfi Çetinkaya, virüsü yendi. Ancak bu sefer de virüsün vücudunda bıraktığı tahribatlarla mücadele eden Dr. Çetinkaya, organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Dr. Çetinkaya Ümraniye’deki Ihlamurkuyu Mezarlığına defnedildi. Çetinkaya’nın ailesi, yakınları ve meslektaşları cenazede gözyaşı döktü. Çetinkaya’nın cenazesi dualar eşliğinde toprağa verildi.

Cenazeye katılanlar tarafından Çetinkaya’nın mezarı üzerine kırmızı güller ekildi. (CGK-



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