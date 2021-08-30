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Korona virüsten hayatını kaybeden 92 yaşındaki Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Korona virüsten hayatını kaybeden 92 yaşındaki Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Korona virüsten hayatını kaybeden 92 yaşındaki Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze namazına katılanlar

Gaziler Cenaze Akalan Cenaze Namazı 

-Cenaze namazının kılınması
-Kore gazisi Süleyman Öztürk'ün fotoğrafı

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’da yakalandığı korona virüsten hayatını kaybeden 92 yaşındaki Kore gazisi Süleyman Öztürk, son yolculuğuna uğurlandı. Geçtiğimiz Çarşamba günü evinde aniden fenalaşan Kore gazisi Süleyman Öztürk, ailesi tarafından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan ve yapılan test sonuçlarında korana virüse yakalandığı belirlenen Öztürk, dün akşam hayatını kaybetti. Süleyman Öztürk için öğle namazının ardından şehir mezarlığı içindeki boş alanda cenaze namazı kılındı. Sosyal mesafeye kuralına uyularak kılınan cenaze namazına Öztük’ün ailesi ve yakınları ile Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şube Başkanı Behiç Baş ile gaziler katıldı.
Kılınan namazın ardından Süleyman Öztürk, aynı mezarlıktaki gaziler mezarlığında dualarla son yolculuğuna uğurlandı. 7 çocuğundan 65 torunu olan Süleyman Öztürk’ün Karaman’da yaşayan 2 Kore gazisinden biriydi. (ARD-MD-AH-
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