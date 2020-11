Korona virüsle mücadelede yeni dönem: “Covid-19 Dedektifleri İş Başında”

-Vali Yunus Sezer, öğrencilere karne verirken

-Öğrencilere proje hakkında bilgiler verirken

-Vali Yunus Sezer, röportaj

-Detay görüntüler



( KIRIKKALE )- İlkokul öğrencileri ebeveynlerine “Covid-19 Karnesi” verecek- Çocuklar trafiğin ardından pandemide de dedektif olacak- Bu kez öğrenciler karne verecek- Vali Yunus Sezer:- "Pozitif vakalarda aile içi ziyaretler, komşu ilişkileri ve sitelerin ortak kullanım alanları gibi yerlerden kaynaklanan bir vaka artışı var"- "Aileler ve çocuklar bilinçlensin diye proje başlattık" KIRIKKALE



- Kırıkkale’de korona virüs ile mücadele kapsamında “Covid-19 Dedektifleri İş Başında” projesi hayata geçirildi. Bu kapsamda öğrenciler, ebeveynlerine yönelik "Covid-19 Karnesi" düzenleyecek. Kırıkkale Valiliği’nce korona virüs ile mücadelenin daha etkin sürdürülebilmesi için “Covid-19 Dedektifleri İş Başında” projesi hayata geçirildi. Ülke genelinde ilk kez Kırıkkale’de uygulanan proje kapsamında öğrenciler, ebeveynlerinin korona virüse karşı daha dikkatli olmalarını sağlamak amacıyla not verip “Covid-19 karnesi" düzenleyecek. Bu sayede aile içi ziyaretler, komşu ilişkileri ve sitelerin ortak kullanım alanları gibi yerlerden kaynaklanan pozitif vaka artışlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında Türk Metal Mustafa Özbek İlkokulu’nda Vali Yunus Sezer'in katılımıyla düzenlenen etkinlikte, öğrencilere evlerinde ebeveynlerine not vermeleri için "Covid-19 Karnesi" dağıtıldı. Öğrencilerle bir araya gelen Vali Sezer, maske, mesafe ve hijyenin öneminden bahsetti. Etkinlikte, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ve İl Sağlık Müdürü Murat Ağırtaş da hazır bulundu. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Sezer, çocukların ve ailelerin korona virüse karşı daha bilinçli hale gelmesini istediklerini belirterek, “Çocuklarımızdan ailesine not vermesini istiyoruz. Buradaki amaç da not vermek değil, hem çocuklarımızı bilinçlendirmek hem de ailelerin bu noktada dikkatini çekmek biraz daha bilinçlenmeleri noktasında desteklemek diye düşünüyoruz” dedi.

"Vaka artışı ziyaretlerden kaynaklanıyor" Kent genelinde korona virüs ile mücadelenin devam ettiğini aktaran Vali Sezer, şunları kaydetti: “İlimizde şöyle bir durum var hem filyasyonda hem de salgın denetim ekibinde çalışan arkadaşlarımız var gece-gündüz bu konuda büyük bir gayret sarf ediyorlar. Bunun yanında vatandaşlarımız da hem maske hem mesafe konusunda görünen alanlarda son derece riayet ediyorlar. Fakat bizim ulaşamadığımız bir alan var. Pozitif vakalarda incelediğimiz kadarıyla aile içi ziyaretler komşu ilişkileri ve ortak alan siteler gibi yerlerden kaynaklanan bir vaka artışı var. Bu vaka artışı ile ilgili olarak da bilinçlendirme çalışmalarımız kamuoyu, sosyal medya ve basın vasıtasıyla da bunu duyurmaya çalışsak da dikkat edelim diye her yöntemi deniyoruz.” "Aileler ve çocuklar bilinçlensin diye proje başlattık" Vali Sezer, “Bugün de çocuklarımızı bilinçlendirerek aileleri üzerinde bir kontrol mekanizması kurabilir miyiz biraz daha bilinç düzeyini artırmaya yönelik bir faaliyette bulunabilir miyiz diye böyle bir İl Pandemi Kurulu’nda bir görüş ortaya atıldı ve daha önce bunun denemesini İçişleri Bakanlığı bunun denemesini trafik konusunda yapmıştı. Çocuklarımızı trafik müfettişi yapmışlardı ve çocuklar üzerinde son derece etkili olmuştu. Biz de pandemi ile ilgili dedektif çocuklarımızı aileleri üzerinde bir bilinçlendirme noktasında hem çocuklarımız bilinçlensin hem de ailelerimiz bilinçlensin diye böyle bir proje başlattık” diye konuştu.

"Karne sonucunda çocuklar ödüllendirilecek" Covid-19 ile ilgili salgın denetim ve hocalar tarafından çocuklara bir karne verildiğini anlatan Vali Sezer, “Aileye yazmış olduğumuz bir mektup ve uyulması gereken tedbirleri içeren bir broşürümüz var. Çocuklarımızdan ailesine not vermesini istiyoruz. Buradaki amaç da not vermek değil, hem çocuklarımızı bilinçlendirmek hem de ailelerin bu noktada dikkatini çekmek biraz daha bilinçlenmeleri noktasında desteklemek diye düşünüyoruz. İnşallah hayırlı olur. Karne sonucunda da çocuklarımızı hediyelerle ödüllendireceğiz. Çocuklarımızda da gördüğüm kadarıyla büyük bir heyecan var” ifadesini kullandı.



