Korona virüsle mücadele kahramanlarına aşure ikramı

-aşurelerin paketlenmesi ve hastaneye getirilmesi

-hastane yemekhanesinde aşure dağıtımı

-aşure alan sağlık çalışanlarının açıklamaları

-detay görüntüler



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Şahinbey Belediyesi, korona virüs ile mücadelenin başkahramanları olan sağlık çalışanlarına aşure ikramında bulundu. Şahinbey Belediyesi, özellikle korona virüs sürecinde fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına ‘kardeşliğin ve paylaşmanın bereketi’ aşure ikramında bulundu. Toplum sağlığı için özverili bir şekilde korona virüse karşı mücadele eden sağlık çalışanlarının her zaman yanında olan Şahinbey Belediyesi, sağlık çalışanları için aşure hazırladı. Hazırlanan aşureler Şahinbey Belediyesi ekipleri tarafından hastanelerde ve sağlık birimlerindeki sağlık çalışanlarına ikram edildi. "Sağlık çalışanlarımıza moral vermek istedik” Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 7 gün 24 saat demeden halkın sağlığı için özveriyle çalışan sağlık personeline moral desteği vermek istediklerini belirterek, “Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışmanın simgelerinden birisi olan aşure geleneğini içerisinde bulunduğumuz korona virüsü salgını dolayısı ile sağlık çalışanlarımıza ulaştırdık. Bu zorlu süreçte canını dişine takarak kahramanca mücadele veren sağlık çalışanlarımıza moral desteği vermek istedik. Toplum için kendilerini siper etmiş durumdalar. Bizim de sağlık çalışanlarımıza destek vermemiz gerekiyor. Korona virüs tedbirlerine uyursak, onların da yüklerini hafifletiriz ve bu virüsü yeneriz. Şahinbey Belediyesi olarak her zaman sağlık çalışanlarımızın yanında ve hizmetindeyiz. Gösterdikleri yoğun çaba nedeniyle kendilerine teşekkür ederim" diye konuştu.





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