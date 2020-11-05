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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Korona virüsle mücadele için hepsi birden kapılarına kilit vurdu

Korona virüsle mücadele için hepsi birden kapılarına kilit vurdu

drone görüntüsü

Köy Muhtarı İnisiyatif Cambaz 

-kapalı köy kahvesinden görüntü
-köydeki boş sokaklardan görüntü
-köylülerle röp.
-cambazlar köyü muhtarı hasan efe röp.

( BURSA -ÖZEL-DRONE)- Korona virüs yayılmasın diye bütün köy kahvelerini kapattılar- Hiç bir emir gelmeden kendi inisiyatifleriyle köy kahvelerini çalıştırmıyorlar BURSA

- Bursa'da 10 köy muhtarı ve köylüler, ortak karar alarak, köylerindeki kahveleri "korona virüs yayılmasın" diye kapattı. Gürsu ilçesinin 10 köyü örnek bir karara imza attı. İlçede korona virüs vak'aları artınca Gürsu'nun 10 köyünde köylüler kahvelerini kapatma kararı aldı. Köylerde 5 gündür bütün kahveler kapalı durumda. Havaların soğumasıyla birlikte insanların kapalı kahve ortamlarında daha fazla bulunarak bir birine korona virüs bulaştırabileceğini düşünen köylüler kahveleri, kapatarak kahve alışkanlığından sağlıkları için vazgeçti. Köylerde kimse toplu bir faaliyet yapmazken, kimse toplu halde bir araya gelmiyor. Köylüler maske kurallarına büyük özen gösterirken, zamanının büyük kısmını bahçe ve tarlasında temiz havada çalışarak geçiriyor. Köy kahvesini ortak bir kararla kapatma kararı aldıklarını ifade eden Cambazlar Muhtarı Hasan Efe, "Gürsu ilçesinde korona virüs artış göstermekte. Türkiye genelinde de artış gösteriyor. Biz Gürsu ilçesinin köylerindeki muhtar arkadaşlarla ve köylülerle ortak karar alıp köy kahvelerini kapattık. Havalar sıcakken vatandaşlar dışarıda açık havada oturuyordu. Havalar soğuduğu için vatandaşlar kapalı ortamda oturmaya başlayacaktı. Biz de virüs insanlara daha fazla bulaşmasın diye böyle bir karar aldık. Köyümüzde karara herkes uyuyor. Vatandaşlarımız işi olmadıkça sokağa çıkmıyor. Bir biriyle fazla irtibata geçmiyor. Maksadımız korona vak'alarının artış göstermemesi" dedi.
(BRK-MŞ)
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