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31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Korona virüse yenilen muhtar son yolculuğuna uğurlandı

Korona virüse yenilen muhtar son yolculuğuna uğurlandı

Salgın tedbirleri kapsamında kılınan cenaze namazı

Baros Cenaze Karya Akalan Cenaze Namazı 

-Özel kıyafetli görevlilerin tabut taşıması
-Görevlilerin kıyafetlerini yakması
-Detaylar
-fotoğraf

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya’nın Karasu ilçesinde korona virüs salgınına yakalandıktan 3 gün sonra hayatını kaybeden 71 yaşındaki mahalle muhtarı, son yolculuğuna uğurlandı.Karasu ilçesi Denizköy Mahallesi Muhtarı 71 yaşındaki Ali Barbaros, 4 gün önce yakalandığı korona virüse salgını sonrasında dün hayatını kaybetti. Vefat eden Barbaros için bugün Denizköy Mahallesi’nde salgın tedbirleri alınarak cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze törenine, Karasu Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Tevfik Altunel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan başta olmak üzere ilçe protokolü, mahalle muhtarları ile Denizköy Mahallesi sakinleri katıldı.
Muhtar Barbaros, kılınan cenaze namazı ve yapılan duaların ardından görevliler tarafından Denizköy Mezarlığı'na defnedildi.
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