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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Korona virüse yenik düşen uzman doktor gözyaşlarıyla uğurlandı

Korona virüse yenik düşen uzman doktor gözyaşlarıyla uğurlandı

ZONGULDAK

Hastane Cenaze Akalan Cenaze Namazı Helal 

- EVİNDEN HELALLİK ALINMASI
-DUALAR EDİLMESİ
-TABUTUN İNDİRİLMESİ
-CENAZE NAMAZININ KILINMASI
-DUALARA EDİLMESİ

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Kastamonu Özel Anadolu Hastanesi’nde Radyoloji uzmanı olarak görev yapan Uzman Dr. Vedat Gök, korona virüs mücadelesini kaybetti. Son yolcuğuna uğurlanan Gök sevenleri arasında toprağa verildi.
Kastamonu Özel Anadolu Hastanesi’nde Radyoloji uzmanı olarak görev yapan Uzman Dr. Vedat Gök, bir süre önce yakalandığını korona virüs nedeniyle çalıştığı hastanede tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ederken sağlık durumu ağırlaşan Dr. Gök, Ankara’ya sevk edildi. Ancak Dr. Vedat Gök, korona virüsüne karşı mücadeleyi kaybetti. Uzman Dr. Vedat Gök’ün cenazesi memleketi Zonguldak getirildi.
Baba evinden helallik olan alınmasının ardından Uzman Dr. Vedat Gök’ün cenazesi 19 Mayıs Mahallesi mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin göz yaşları arasında toprağa verildi.
Cenazeye, Cide Tabipler Odası Birliği Başkanı Dr Yusuf ÖZtür, Dr. Vedat Gök’ün mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı.
(SÖ-OA
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