Korona virüse yenik düşen Nihal hemşire toprağa verildi

-Cenaze aracının hastaneye gelmesi

-sağlık çalışanlarından detay

-İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı'nın konuşması

-Ölen hemşirenin eşinden detay

-Gözyaşları içerisinde olan sağlıkçılardan detay

-duadan detay

-helalleşmeden detay

-merkez camiiden detay

-vali gürel'in başsağlığından detay

-cenaze namazından detay

-Hemşirenin fotoğrafı



( KARABÜK ) KARABÜK



- Karabük'te korona virüse yenilen Nihal hemşire düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki devlet hastanesinde yoğun bakım sorumlusu olarak görev yapan 43 yaşındaki Nihal Karakaş geçtiğimiz Cumartesi günü korona virüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İki gün boyunca serviste kalan iki çocuk annesi Karakaş fenalaşınca yoğun bakıma alındı. Sabaha karşı durumu kötüleşen Nihal hemşire yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Karabük'te Covid-19 dolayısıyla hayatını kaybederek ilk sağlık çalışanı Karakaş için Safranbolu Devlet Hastanesi önünde tören düzenlendi.

Törende konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı kendileri için çok zor bir gün olduğunu belirterek, hayatını kaybeden Karakaş'ın ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diledi. Nihal hemşirenin cenazesi yapılan duanın ardından mesai arkadaşlarının gözyaşları içerisinde Merkez Camii'ye getirildi.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanan Karakaş toprağa verildi.

Cenaze törenine Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, AK Parti İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ve yakınları katıldı.

(RB-



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