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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Korona virüse yenik düşen doktor son yolculuğuna uğurlandı

Korona virüse yenik düşen doktor son yolculuğuna uğurlandı

CAMİ ÖNÜNDEN DETAY

Hastane Cenaze Akalan Helal Sağlık Çalışanları 

-EVİNE GÖTÜRÜLMESİ VE AİLESİ İLE HELALLİK ALMASI DETAY
-DEVLET HASTANESİ ÖNÜNDEN DETAY
-DUALARIN OKUNMASI VE UĞURLANMASI
-HASTANE ÇALIŞANI AYŞE GÖLÇEK İSİMLİ PERSONEL İLE RÖP.

( IĞDIR ) IĞDIR

- Iğdır Devlet Hastanesinde görev yaparken korona virüse yenik düşen diyaliz sorumlusu Uzman Doktor Emin Akyıldız, gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.Edinilen bilgiye göre, Iğdır Devlet Hastanesi’nde görevli diyaliz sorumlusu Uzman Doktor Emin Akyıldız, korona virüse yakalandı. Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan Akyıldız daha sonra Van'a sevk edildi. Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Uzm. Dr. Emin Akyıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öğlen namazını müteakip Sahibüz Zaman Camii'nde kılınan namazın ardından ikamet ettiği eve götürülerek helallik alındı. Daha sonra korona virüse yenik düşen Akyıldız için hastane önünde tören düzenlendi.
Hastane önünde Akyıldız’ın Türk bayrağına sarılı naaşı için helallik alındı. Akyıldız’ın naaşı, gözyaşları ve dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.Akyıldız’ın cenazesi Asri Mezarlığı'na defnedildi.Emin hocanın çok değerli bir insan olduğunu belirten hastane personeli Ayşe Gölçek, “Maalesef hastanemizde şehidimizi verdik. Uzun zamandır korona virüse ile mücadele ediyoruz. Sağlıkçılar olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Çok yoğun ve yıpratıcı bir şekilde çalışıyoruz. Emin hocamız çok değerli ve çok kıymetli bir hocamızdı. Dilerim ki bundan başka can kaybımız olmaz. Biz korona virüs ile mücadele ediyor, hasta olanların tekrardan yaşama tutunması için elimizden geleni yapıyoruz. Halkımızdan ricamız, kendilerine dikkat etmeleri, maske, mesafe ve hijyen kurallarına özen göstermeleri. Biz cephede onlar için mücadele ederken, onlar da kendilerini korusunlar” dedi.
Törene, İl Sağlık Müdürü Caner Tazegün, sağlık çalışanları ve vefat eden Akyıldız’ın yakınları katıldı.

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