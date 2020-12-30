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30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Korona virüse yenik düşen 48 yaşındaki trafik polisi toprağa verildi

- Korona virüse yenik düşen 48 yaşındaki trafik polisi toprağa verildi

Cenazeden görüntü

Hastane Polis Memuru Cenaze Namazı Köy Mezarlığı Trafik Polisi 

-Sultan Bağçevli açıklama
-Genel ve detay

( KARAMAN )- Cenaze namazını imam ağabeyi kıldırdı KARAMAN

- Korona virüsü yenik düşerek hayatını kaybeden Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesinde görevli 48 yaşındaki polis memuru Abdullah Bağçevli, memleketi Karaman’ın Ermenek ilçesinde toprağa verildi.
Konya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Abdullah Bağçevli, korona virüse yakalandıktan sonra tedavi altına alındı. İki hafta önce rahatsızlığı artınca hastaneye kaldırılan Abdullah Bağçevli, hastanede durumu ağırlaşınca yoğun bakım servine alındı ve burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Evli ve 3 çocuk babası Abdullah Bağçevli’nin cenazesi Ermenek ilçesi Tepebaşı köyünde gözyaşları ile toprağa verildi.
Cenaze namazını imam ağabeyi kıldırdı Abdullah Bağçevli’nin cenaze namazını imam olan ağabeyi İsmail Bağçevli kıldırdı. Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde kılınan cenaze namazının ardından Abdullah Bağçevli’nin cenazesi köy mezarlığına defnedildi. Cenazeye Konya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sabiha Kapucu ve Trafik Şube Müdürü İbrahim Kurt katıldı.
Hayatını kaybeden polis memuru Abdullah Bağçevli’nini eşi Sultan Bağçevli, “Abdullah, İyi bir eş, iyi bir baba, iyi bir dost, iyi bir arkadaştı. Sevdiklerinizi kaybetmek istemiyorsanız maskenizi takın” diyerek korona virüse karşı insanların duyarlı olmasını istedi. Köy camiinden Covid-19 nedeni ile taziye evine gidilmemesi konusunda uyarılar yapılması dikkat çekti. (ZB-MD-AH-
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