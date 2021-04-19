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19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Korona virüse yakalandı; önce bebeğini ardından hayatını kaybetti

Korona virüse yakalandı; önce bebeğini ardından hayatını kaybetti

- Ölen kadının fotoğrafı

Hastane Doğum Günü Tüp Bebek Genç Kadın Hamile Kadın 

-- Düğün görüntüleri
-- Arkadaşlarıyla eğlenmesi, doğum günü sürprizi yapılması

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde korona virüse yakalandıktan sonra gebeliği sonlandırılan genç kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İlçeye bağlı Filyos beldesinde yaşayan 31 yaşındaki Gülhan Baruönü Sancı, 2015 yılında Kemal Sancı ile evlendikten bir süre sonra tüp bebek tedavisi görmeye başladı.
Bu esnada İstanbul’a yerleşen Sancı, gebeliğinin 5. ayında korona virüsüne yakalandı. İstanbul Başakşehir Çam ve Şakura Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan hamile kadının gebeliği, korona virüs tedavisi sırasında sonlandırıldı. Bebeğini kaybettikten sonra fenalaşan genç kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Genç kadının cenazesinin yarın Filyos beldesinde toprağa verileceği öğrenildi. (GÇ-AŞ-Y)
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