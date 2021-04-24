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24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Korona virüse yakalanan adam şınav çekti, havada pedal çevirdi

Korona virüse yakalanan adam şınav çekti, havada pedal çevirdi

- Halim Demir'in konuşması

Sosyal Medya Koronavirüs Hastane Kışla Pankreas 

-- Şınav, mekik çekmesi
-- Havada pedal çevirmesi

( ZONGULDAK )- İzleyenleri güldüren Halim Demir, "Kanım damarlarıma sığmıyor" ZONGULDAK

- Zonguldak'ta burun akıntısı ve öksürükle yaptırdığı test sonucunun pozitif çıktığı üç çocuk babası Halim Demir, izole olduğu evinde çektiği video ile sosyal medyada büyük ilgi gördü. Neredeyse memleketi Trabzon'a yürüme gidecek bir enerjiye sahip olduğunu söyleyen Demir, koronavirüse yakalanan hastalara böyle moral verdi. Dilaver Mahallesinde yaşayan 49 yaşındaki 3 çocuk babası Halim Demir, bir hafta önce pankreas hastalığı sebebiyle hastaneye başvurdu. Öksürükle birlikte burun akıntısı da yaşayan Demir'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Test sonucunu öğrenince evinde izole olan adam, enerjisiyle güldürdü. Koronavirüse yakalanmasına rağmen neredeyse memleketi Trabzon'a yürüme gidecek kadar enerjiye sahip olduğunu söyleyen Demir, yaptıklarıyla koronavirüs hastalarına da moral oldu. Ailesinin şaşkın bakışları arasında şınav ve mekik çeken, havada pedal çeviren Halim Demir, "Şu an koronavirüslü hastalara bir anlık sevinç, umut olsun diye bu videoyu paylaşmak istedim. Yaklaşık bir hafta önce öksürükle beraber burnum aktı. Pankreastan dolayı hastaneye yatmam gerekiyordu. Yatış öncesi yapılan tahlillerde Covid olduğum çıktı. Karantinadayım. Gerek hastanede bana verilen serumlar, kullandığım ilaçlarla beraber belki de gençliğimden beri bu kadar derin nefes aldığımı, bu kadar zinde olduğumu, dinç ve hareketli olduğumu hatırlamıyorum. Kanım damarlarıma sığmıyor. Ev içindeki hareketlerime kızlarım da şaşırdı, eşim de şaşırdı. Covid'e yakalanmak başka bir şey biraz da kafamızda yenmemiz lazım. Eğer bunun ispatını istiyorsanız gerçekten Covid hastası olarak yaşım iyi kötü 49-50'ye geldi. Ne kadar şınav, mekik çekebileceğimi size göstereceğim. Ama istediğim şey Covid'in belirli bir sıkı dönemi olsa da belirli bir rahat dönemi de var" diye moral oldu. (ECB-OA
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