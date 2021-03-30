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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Korona virüse özel türkü

Korona virüse özel türkü

Korona virüse bestelenen türkünün okunması

Sosyal Medya 

-çalınan enstrümanlardan detaylar
-genel detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantepli yöresel sanatçı Faruk Lök, dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüse özel türkü besteledi. Gaziantepli sanatçının müzisyen arkadaşları ile birlikte seslendirdiği “Kıran girsin” korona türküsü sosyal medyada da ilgi görüyor. Gaziantepli müzisyen Faruk Lök, "Kıran girsin" isimli bir türkü besteledi. Yazdığı eserin sözleri ile gülümseten Lök, sitemde bulunduğu korona virüs ile ilgili mesajlar da verdi. Korona virüsü dünyaya bulaştıran Çinlilere de tepki gösteren Lök, "Korana virüs salgını nedeniyle son bir yıldır zor bir dönem yaşıyoruz. Artık bu korona bitsin, ah şu korana gitsin diyoruz" dedi.
Lök'ün internette de paylaştığı türkü sosyal medya kullanıcılarından da olumlu tepkiler aldı.
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