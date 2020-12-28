Korona virüse karşı uzaktan ateş ölçerli turnike sistemi

-Turnike detay

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( İSTANBUL ) -- Turnikedeki ısı ölçer, ateşi olan kişileri tespit edip kapanıyor İSTANBUL



- Korona virüs sürecinde çeşitli kurum binaları ve alış veriş merkezleri gibi kalabalık mekanlara girişte kullanılan turnike ve ısı ölçer cihazına “uzaktan algılama” özelliği eklendi. Bu özellik sayesinde turnikeden geçmek isteyen kişinin ateşi ısı ölçer ile ölçülüyor. Kişinin ateşi eğer normal seviyedeyse turnike açılıyor, normal seviyenin üzerindeyse veya kişi maske takmamışsa turnike açılmadan uyarı veriyor. Bu sayede kalabalık mekanlara girişler daha güvenli ve pratik hale gelmiş oluyor. Korona virüs salgını sürecinde kapalı mekanlarda güvenliği artırmak adına turnike ve ısı ölçer sitemlerinin kullanımı oldukça yaygınlaştı. Salgının neredeyse başlangıcından bu yana hemen hemen her kapalı mekana girişte kişilerin ateşleri ısı ölçerlerle ölçüldükten sonra içeri alınmaya başlandı. Bu tür güvenlik sistemlerine yeni bir uygulama daha eklendi. Elektronik güvenlik sistemleri üreten özel bir şirket tarafından hayata geçirilen uygulama kapsamında turnikelere ısı ölçer cihazı yerleştirildi. Turnikenin üzerinde bulunan ısı ölçer cihazı, turnikeden geçmek isteyen kişinin ateşini uzaktan ölçüyor. Eğer kişinin ateşi normal seviyedeyse turnike otomatik olarak açılıyor. Fakat turnikeden geçmek isteyen kişinin ateşi 36,5’ten fazlaysa ve kişi maske takmamışsa turnike açılmıyor ve uyarı veriyor. Cihazı üreten şirketin yönetim kurulu üyesi Hakan Erdem, “Pandemi sürecinde bir takım yenilikler getirdik. Ofislerimiz, fabrikalarımızın girişlerine turnike kurulumu yaptık. Bunun üzerine de özel yüz okuma sistemlerini yerleştirerek özel yazılımlarımızla beraber maskesiz girişlere engelledik. Bunun yanı sıra ateş ölçer de yanına ekleyerek hem maskesiz, hem ateşi yüksek olan kişiler içeri alınmıyor. Çalışanlarımız rahatlıkla içeri girip çalışmalar yapabiliyorlar. Bunun yanı sıra içeriye kaç kişi girdi, hangi saatte girdi çıktı, bunun da kayıtlarını tutarak tam bir güvenlik sağlamış oluyoruz” dedi.

Makinenin çalışma prensibi hakkında konuşan Erdem, “Makineye 2 metre mesafeden kendimizi yaklaştırdığımızda, öncelikle yüzümüzde maske olup olmadığını kontrol ediyor. Daha sonra ateş ölçüyor. Bunun biz ayarlamalarını yapıyoruz. 36,5 üzeri çıkarsa makine direkt uyarıyor. Uyardıktan sonra turnikemiz açılmıyor ve orada güvenlikteki arkadaşlar hemen olaya müdahil oluyorlar. En yakın sağlık ekiplerini oraya intikal ettiriyorlar” dedi.





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