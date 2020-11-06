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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Korona virüse karşı Maltepe’de iş yerlerinde denetim

Korona virüse karşı Maltepe’de iş yerlerinde denetim

Kaymakam ile vatandaşlar

Allah 

-Kaymakamın vatandaşlara uyarıları
-Restoranda denetim
-röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Maltepe'de korona virüsle mücadele kapsamında kafe, restoran gibi iş yerlerinde denetim gerçekleştirildi.
Denetime Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı da katılım gösterdi. Korona virüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yeni yayımlanan genelge doğrultusunda Maltepe'de denetim gerçekleştirildi.
Kafe, restoran, çay bahçeleri gibi iş yerlerinde uygulanan denetimde çalışanların ve vatandaşların kurallara uyup uymadıkları denetlendi. Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı da ekiplere birlikte denetime katılarak vatandaşlara uyarılarda bulundu. Denetimler hakkında konuşan Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı, “Denetimlerimiz iki koldan devam ediyor. Birisi iş yerlerindeki maske mesafe temizlik, gibi kurallar. Bir de HES denetimimiz var. Pozitif veya temaslı vatandaşlarımızın evlerindeki izolasyon kurallarına uyup uymadıklarını denetliyoruz. Bugünden itibaren İçişleri Bakanlığımızın yeni gönderdiği genelge gereği bütün gücümüzü kullanarak bu denetimi, mücadeleyi sıkı bir şekilde yapmaya gayret ediyoruz. İnsanlarımız bizimle birlikte hareket ederse, İnşallah kısa süre içerisinde normale dönmeyi umuyoruz” dedi.

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