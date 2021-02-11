Korona virüse dikkat çekmek için heykellere maske taktılar

-Güreş evindeki heykellerin maskeli hali

-Başkan Yavaş'ın Maske açıklaması



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde maske kullanımına dikkat çekmek maksadıyla farklı bir uygulama yapıldı. Sındırgı Belediyesi tarafından ilçe girişlerinde bulunan heykellere, Güreş Müzesi ve farklı alanlarda bulunan cansız mankenlere de maske takılarak farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Korona virüs vakalarının oldukça az olduğu ilçede hastalığın devam ettiğine ve maske kullanımına dikkat çekmek için farklı bir uygulamaya imza atıldı. Sındırgı Belediyesi tarafından ilçe girişlerinde bulunan heykellere, Güreş Müzesi ve farklı alanlarda bulunan cansız mankenlere de maske takılarak farkındalık oluşturması hedefleniyor. Doğal şehir olarak bilinen Sındırgı ilçesinde mahalle bazında karantina yaşanmayan, bazı mahallelerinde hiç vaka görülmeyen ender yerlerden biri olduğuna, ancak vatandaşların rehavete kapılmaması ve tedbirlerin devam etmesi gerektiğine dikkat çeken Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Dünyada bir Covid-19 korona sıkıntısı var. Dünyayı sarsan ve allak bullak eden bu olay, her bir noktada hissedildi. Bizim ilçemizde de hissedildi. Çok ciddi bir vakamız, hayatını kaybeden vatandaşımız fazla olmamasına rağmen, alınan tedbirler, bu olayın bu ülkeden bir an önce uzaklaşması, Dünya’dan uzaklaşması için hepimize düşen vazifeler var. Sındırgı olarak tedbirlerimizi alıyoruz. Vatandaşımızı uyarıyoruz. Hijyen maske ve mesafe kurallarına harfiyen uymaya çalışıyoruz. Onu daha duyarlı hale getirebilmek için heykellerimize bile maske takıyoruz ve bu şehirde, bu tedbirlerle beraber inşallah bu hastalığı yenmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.” Dedi. İlçe genelinde vakaların sıfırlanmasının ardından bir hafta sonrasında düşük seviyede de olsa pozitif vaka sayısındaki artış tedbirlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.



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