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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Korona virüs yayılmasın diye kendi eliyle maske taktı

Korona virüs yayılmasın diye kendi eliyle maske taktı

Emniyet Müdürü ve personelinin vatandaşları uyarması

-Maske ve sosyal mesafe uyarısı
-Bir vatandaşa müdürün maske takması

( ADANA ) -- Seyhan İlçe Emniyet Müdürü Ayhan İlkar, denetimler sırasında maskesiz dolaşan vatandaşları uyardı ADANA

- Adana’da Seyhan İlçe Emniyet Müdürü Ayhan İlkar, denetimler sırasında maskesiz dolaşan vatandaşları uyarıp kendi eliyle maske taktı. Yeni tip korona virüsün yayılmamasının önlenmesi için Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilk günden bugüne sokak sokak gezerek vatandaşları uyarmaya devam ediyor. Seyhan İlçe Emniyet Müdürü Ayhan İlkar da ekipleriyle birlikte özellikle Suriyeli vatandaşların yoğunlukta yaşadığı bölgelerde virüsün yayılmamasının önlenmesi için çalışmayı genişletti. İlkar ve personeli sokakta gördüğü vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı. İlkar, maske takmayan bir vatandaşı uyarıp kendi eliyle maske taktı. Polisin vatandaşları sokak sokak virüs uyarısının devam edeceği öğrenildi. (FKE-
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