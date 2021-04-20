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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Korona virüs test sonucunu öğrenmeye giden aile kaza yaptı: 3 yaralı

Korona virüs test sonucunu öğrenmeye giden aile kaza yaptı: 3 yaralı

-Ambulanstan detay

İlk Müdahale Bild Sağlık Ekipleri Direksiyon Trol 

--Kaza yerinden detaylar
--Ters dönen otomobilden detay
--Genel detaylar

( İZMİR ) - İZMİR

- İzmir’in Tire İlçesinde, korona virüsü test sonucu öğrenmek için yola çıkan aileyi taşıyan otomobil, dönüş yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı, kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Tire-Belevi yolunda meydana geldi. Ekrem Y. yönetimindeki 34 VZ 7341 plakalı otomobil, Tire istikametinden Selçuk istikametine doğru seyir halindeydi. Araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu birden takla attı. Kaza yapan araca ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer vatandaşlar yaptı ve olay sağlık ekiplerine bildirildi.
Hafif sıyrıklarla atlattılar Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, araçtan çıkarılan ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Zehra Y., (11) Akif Y. (9) ve anne Nuriye Y.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ailenin üyeleri kontrol amaçlı Tire Devlet Hastanesine kaldırılırken, şoför kazada yara almadı. Öte yandan aile bireylerinin, bir gün önce Tire Devlet Hastanesi'nde korona virüsü testi yaptırdıkları, sonuca bakamadıkları için Tire Devlet Hastanesi'ne giderek negatif olan sonucunu öğrenip dönüş yolunda kaza yaptıkları öğrenildi. (YFŞ-HG-
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