Korona virüs temaslı pazarcı kardeşler satış yaparken yakalandı

-Polisin İbrahim G'ye abisinin ve kendisinin pozitif olduğunu söylemesi

-İbrahim G'nin inkar etmesi

-Polisler varken İbrahim G'nin satış yapmaya çalışması

-meyvelere ellerken yakın detay

-İbrahim G'nin polis aracına götürülmesi

-Ali Fuat G'nin polis aracının dış görüntüsü

-Ali Fuat G'nin Polis aracını tekmelemesi

-Filyasyon aracının gelmesi

-Ali Fuat G'nin filyasyon ekiplerine teslim edilmesi ve sözleri

-Pazarcıların ve vatandaşın tepkisi röportajlar



( SAMSUN -ÖZEL)- Sebze ve meyve yerine korona virüs dağıttılar SAMSUN



- Samsun'da pazar yerinde korona virüs (Covid-19) temaslısı 2 kardeş ortalığı birbirine kattı. Polis ekiplerinin müdahale etmesiyle kardeşler filyasyon ekiplerine teslim edildi. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Unkapanı Pazar Yeri'nde meydana geldi. 112 acil sağlık ekiplerinden gelen bilgi ile harekete geçen polis ekipleri ilk olarak Covid-19 temaslısı Ali Fuat G. isimli vatandaşı pazar yerinde satış yaparken yakaladı. Vatandaşı filyasyon ekiplerine teslim etmek isteyen polis ekipleri, iddiaya göre çevre pazar esnafının direnciyle karşılaştı. Polise mukavemet sırasında kaçmaya çalışan Ali Fuat G. ekipler tarafından yakalanarak polis aracına götürüldü. Araç içerisinde de rahat durmayan vatandaş aracın camlarını tekmeledi. Akabinde Ali Fuat G. filyasyon ekiplerine teslim edildi. Kısa bir süre sonra gelen ikinci bir ihbar üzerine kardeşi İbrahim G.'nin de temaslı olduğunu öğrenen ekipler aynı yerde sebze ve meyve satan kardeşini yakaladı. Polis aracına bindirilen İbrahim G. filyasyon ekiplerine teslim edildi. Covid-19 temaslı kardeşlerin pozitif veya temaslı vatandaşların kaldığı Münevver Ayaşlı Devlet Yurdu'na götürüldüğü öğrenildi. Korona temaslı kardeşlerin 6 saat boyunca pazarda sebze-meyve sattıkları öğrenildi.



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