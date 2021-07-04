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Korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak kumar oynayan şahıslara suçüstü
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4 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak kumar oynayan şahıslara suçüstü

Korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak kumar oynayan şahıslara suçüstü

-Baskın anından görüntüler

Uyuşturucu Tedbirler Uyuşturucu Madde Harekete Geç Polis Ekipleri 

--Şahıslardan görüntüler

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal ederek kumar oynarken polis ekiplerinin yaptığı baskınla suçüstü yakalanan 21 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir adreste kumar oynandığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından belirlenen adrese baskın yapıldı. Yapılan baskında 21 kişi maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek kumar oynarken suçüstü yakalandı. Yapılan aramalar sırasında bir şahsın üzerinden ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili kumar oynayan şahıslar ve iş yeri sahibi hakkında adli işlem yapıldı. Baskın sırasında masalar üzerinde bulunan para ve kumar malzemelerine el konuldu. (MK-
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