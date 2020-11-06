Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Korona virüs tedavisi bitti, bu kez trafik kazası geçirdi

Korona virüs tedavisi bitti, bu kez trafik kazası geçirdi

kazadan detaylar

( AYDIN ) AYDIN

Polis Trafik Kazası Bild Efes Polis Ekipleri 


- Aydın’ın Kuşadası ilçesi’nde minibüs ile otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada korona virüs tedavisi iki gün önce sona eren bir vatandaş yaralandı. Kaza, Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan Tütüncüler Sitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Davutlar’dan Kuşadası’na istikametine seyreden 41 HF 201 plakalı otomobil sürücüsü 67 yaşındaki Yılmaz K., kavşakta dönüş yapan Tahsin Ç. idaresindeki 09 M 3502 plakalı dolmuşa yandan çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sürekli olarak kalbini tutan ve nefes almakta zorlandığını söyleyen Yılmaz K., kendisine yardım etmek isteyen vatandaşlara ve polis ekiplerine “Morona virüs tedavim daha yeni bitti. Bana yaklaşmayın” dedi.
Yılmaz K.’nın eşinin Kuşadası Devlet Hastanesi’nde tedavi edildiği ve eşinin yanına geldiği sırada kaza yaptığı öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı