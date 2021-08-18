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Kültür-Sanat
Korona virüs salgınında hobi olarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Korona virüs salgınında hobi olarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor

Korona virüs salgınında hobi olarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor

- İlkay Özcan'ın çalışmasından detaylar

İlkay Tatİl 

- - İlkay Özcan ile röportaj
- - Genel detaylar

( MANİSA ) -- Kabakları sanat harikasına dönüştürüyor MANİSA

- Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan İlkay Özcan, korona virüs salgını sürecinde hobi olarak başladığı kabak süsleme sanatında kendini geliştirince, internetten satışına başladı.
Kabakları birer sanat harikasına dönüştüren Özcan, şimdilerde siparişlere yetişemiyor. Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan İlkay Özcan, Muğla’nın Bodrum ilçesine tatil için gittiği sırada süslenmiş kabakları görünce ilgisini çekti. Kendisinin de bu sanatı yapabileceği düşüncesi sonrası Özcan, korona virüs salgını sürecinde hobi olarak kabak süsleme sanatına yöneldi. Kabak süsleme sanatında kendisini geliştiren Özcan, daha sonra süslediği dekoratif kabakları internetten satışa sundu. Oldukça yoğun bir taleple karşılaşan Özcan, siparişlere yetişmekte güçlük çekiyor. Hobi olarak başladığı kabak süsleme sanatında taleplere yetişmekte güçlük çektiğini belirten Özcan, “Kabak süsleme sanatıyla Bodrum’da bir gezi esnasında karşılaştım. Daha sonra arada biraz zaman geçti ve korona virüs salgını sürecinde evde oturduğum sırada internetten kabak süsleme sanatını gördüm. Daha sonra kabak süsleme yapmaya karar verdim. Makinesini getirttim ve burada hobi olarak başladım. Bu işe hobi olarak başladım ama talepler de gelmeye başladı.
Bunun üzerine taleplere yetişmeye çalıştım ancak talepler de arttı. Bu seferde kabak bulmakta sıkıntı çekmeye başladım. Bunun üzerine de kendi yerime kabak ekerek bu sorunu çözmeyi hedefliyorum” dedi.
Evinin bahçesine kabak ekerek tedarik sorununu da çözen Özcan, internet üzerinden satış yapmaya devam ediyor. (VS-AY-
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