Korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenler için Dicle Nehrine karanfil bırakıldı

-Saygı duruşunda bulunuması

-Genel ve detay



( DİYARBAKIR ) - Diyarbakır'da sağlık çalışanları unutulmadı: DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da sağlık örgütü temsilcileri 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla, korona virüs nedeni ile hayatını kaybeden meslektaşları için tarihi On Gözlü Köprüde bir araya gelip Dicle Nehrine karanfil attı. Diyarbakır’da sağlık örgütü temsilcileri , korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden meslektaşlarını düzenledikleri etkinlikle andı. Sur ilçesi tarihi On Gözlü Köprüde bir araya gelen sağlıkçılar, korona virüs nedeni ile hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına Dicle Nehrine karanfil attı. Korona virüsün meslek hastalığı olarak kabul edilmesi talebinde bulunan sağlık çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramını da kutladı. (SI-YRT



loading...