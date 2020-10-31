Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Korona virüs nedeniyle bir mahallenin giriş ve çıkışları kontrol altına alındı

Korona virüs nedeniyle bir mahallenin giriş ve çıkışları kontrol altına alındı

Muttalip Mahallesinden detaylar

Kahvehane Kıraathane İnternet Kafe Polis Ekipleri Kışla 

-mahalleye giriş ve çıkışların polis ekipleri denetiminde yapılmasından detaylar
-Kapalı olan kıraathanelerden detaylar
-detaylar

( ESKİŞEHİR )- Bazı işletmeler dışında umuma açık olan her türlü kahvehane, kafe, internet kafeler kapatıldı ESKİŞEHİR

- Korona virüs tedbirleri kapsamında Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Muttalip Mahallesi’ne giriş ve çıkışlar kontrollü sağlanıyor. Eskişehir’de Tepebaşı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Muttalip Mahallesi’ne giriş ve çıkışlar kontrollü olarak yapılıyor. Korona virüs önlemleri kapsamında bin 437 nüfuslu mahallede kıraathane, bakkal, manav ve fırın gibi işletmeler ikinci bir emre kadar kapatılırken, giriş ve çıkışlar polis ekipleri tarafından kontrol ediliyor. Tepebaşı İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar şu şekilde; “Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Korona virüs salgınından kaynaklanan olumsuzlukların ilçemiz için bir tehdit unsuru olmasının önlenmesine yönelik bazı kararların alınmasına gerek görülmüştür. Bu kapsamda ilçemiz Muttalip Mahallesine giriş ve çıkışların kontrol altına alınmasına, vatandaşların hayati ihtiyaçlarını karşılayacak; bakkal, manav ve fırın gibi işletmelerin dışında umuma açık olan her türlü kahvehane, kafe, internet kafe gibi işletmelerin ikinci bir emre kadar kapatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı