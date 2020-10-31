Korona virüs nedeniyle bir mahallenin giriş ve çıkışları kontrol altına alındı

-mahalleye giriş ve çıkışların polis ekipleri denetiminde yapılmasından detaylar

-Kapalı olan kıraathanelerden detaylar

-detaylar



( ESKİŞEHİR )- Bazı işletmeler dışında umuma açık olan her türlü kahvehane, kafe, internet kafeler kapatıldı ESKİŞEHİR



- Korona virüs tedbirleri kapsamında Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Muttalip Mahallesi’ne giriş ve çıkışlar kontrollü sağlanıyor. Eskişehir’de Tepebaşı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Muttalip Mahallesi’ne giriş ve çıkışlar kontrollü olarak yapılıyor. Korona virüs önlemleri kapsamında bin 437 nüfuslu mahallede kıraathane, bakkal, manav ve fırın gibi işletmeler ikinci bir emre kadar kapatılırken, giriş ve çıkışlar polis ekipleri tarafından kontrol ediliyor. Tepebaşı İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar şu şekilde; “Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Korona virüs salgınından kaynaklanan olumsuzlukların ilçemiz için bir tehdit unsuru olmasının önlenmesine yönelik bazı kararların alınmasına gerek görülmüştür. Bu kapsamda ilçemiz Muttalip Mahallesine giriş ve çıkışların kontrol altına alınmasına, vatandaşların hayati ihtiyaçlarını karşılayacak; bakkal, manav ve fırın gibi işletmelerin dışında umuma açık olan her türlü kahvehane, kafe, internet kafe gibi işletmelerin ikinci bir emre kadar kapatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”



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