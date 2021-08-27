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( DİYARBAKIR -ÖZEL) DİYARBAKIR



- Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır’da da etkisini gösteren korona virüs kitap evlerini boş bıraktı. Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesindeki tarihi Hasan Paşa Hanı içinde bulunan ve kitapçıya dönüştürülen mekan, korona virüs sebebiyle birçok işletme sektöründe olduğu gibi boş kaldı. 5 yıldır kitap evi işleten Haktan Özdemir, kitap yayıncılarının fiyatlarda artışa gittiğini belirterek, “Salgından öncesine göre satışlarımız düşük, okuma seviyesi Türkiye’de düşük olduğu için pandemi de etkiledi yani şuan bir hareketlik yok. İşlerimiz durgun okula yönelik şuan raflarımız boş, belirsizlik olduğu için bir şey getiremedik, belirsizlik içinde bekliyoruz” dedi.



