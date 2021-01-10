Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Korona virüs İstanbul’un mangal kömürü üreticilerini de vurdu

Korona virüs İstanbul’un mangal kömürü üreticilerini de vurdu

drone görüntüsü

Hafta Sonu Nadan Mangal Kömürü 

-Çalışanlar detay
-Dumanlar detay
-Röportaj
-detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL-DRONE)- Kömür üreticileri havadan drone ile görüntülendi İSTANBUL

- Korona virüs salgını nedeni ile hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve mangal yakmanın yasak olması en çok kömür üreticilerini vurdu. İstanbul’un kömür üreten ünlü köyü Ormanlı'daki vatandaşlar da bu durumdan etkilendi.Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları mangal kömürü üreticilerini vurdu. Hafta sonu vatandaşlar mangal yakamayınca kömüre olan talep de azaldı. İstanbul’un meşe odunu kömürü ile ünlenen Ormanlı köyü de pandemiden nasibini aldı. Gece gündüz mesai yaparak ateş, duman ve sıcağın altında meşe odunundan mangal kömürü üreten vatandaşların işleri durgunlaştı."Şu anda işler durgun"İşlerin durgun olduğunu ifade eden bir üretici, “Şu anda işler durgun. Mayıs ayı gibi talep artar diye düşünüyorum. Şimdi köylü ormandan odunlarını çıkararak hazırlıyor. Yanma süresi büyüklüğüne göre değişir. 5, 10, 15 tonluk var. Gece gündüz yanar” dedi.
Korona virüsten ötürü durumun daha da kötüye gittiğini belirten bir başka üretici ise, “İşlerin durumu kötüye gidiyor. Koronadan dolayı giderek daha kötüye gidiyor. Bizden alanlar yani tüccarlar daha çok kazanıyorlar. Şu an işler iyi değil. Pandemiden dolayı satış olmuyor” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı