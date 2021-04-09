Korona virüs hastası çifti ‘doktorum’ diyerek dolandırdılar

-Yaşlı adam ve eşi ile röportaj

-Komşuları ile röportaj

-Köyden detay



( TOKAT ) TOKAT



- Tokat'ta, karantinada olan yaşlı çiftinin evlerine girerek kendisini doktor olarak tanıtan şahıs 3 bin lira ile birlikte kayıplara karıştı. Edinilen bilgiye göre; Tokat merkeze bağlı Avşarağzı köyünde yaşayan Emir (77) ve Hatice Şirin (70) çifti korona virüse yakalandı. 2 çocuk sahibi yaşlı çift evlerinde karantinaya alındı. Kendisini doktor olarak tanıtan bir şahıs, yaşlı çifti muayene etme bahanesi ile evine girdi. Yaşlı adamın iddiasına göre evde bulunan yeleğinin cebindeki cüzdanı alan şahıs hızla yolda kendisini bekleyen otomobile binerek köyden uzaklaştı. Yaşlı adamın ihbarı üzerine jandarma ekipleri kaçan 2 şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Emir Şirin, çok hasta olduğu anda olayın gerçekleştiğini yeleğindeki cüzdanın çalındığını söyledi.



Bağkur aylığı aldığı maaşından biriktirdiği paranın çalınmasına üzüldüğünü ifade eden Şirin, mağdur oluklarını söyledi.



Hatice Şirin ise kocasının muayene edeceği bahanesi ile eve giren şahsın kısa sürede geri çıktığını ifade ederek, “Beni odaya almadılar, tek kişi idi. Kısa süre sonra kaçarak gitti. Cüzdanla birlikte paramız, nüfus cüzdanımız çalındı. Biriktirdiğimiz para çalındı. Bulunmalarını istiyorum. Geçen senede benzer bir olay yaşadık. Çok üzüldüm” diye konuştu.





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