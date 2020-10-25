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25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Korona virüs gölgesinde KPSS başladı

Korona virüs gölgesinde KPSS başladı

Sınav merkezindeki adaylardan detaylar

Sınav Merkezleri Sınav Stresi Devlet Memuru Lisans Sınavı Kışla 

-Sosyal mesafe kuralına uyarak sıraya giren adaylar
-Adaylar girişte dezenfektan kullanırken
-Görüntüde sırasıyla röportajlar
-Vedat Boran, röp.
-Dilek İleri, röp.
-Melek Dönertaş, röp.
-Fatma Şahin, röp.
-Aday yakınlarından detaylar
-Detay görüntüler

( KIRIKKALE )- Kırıkkale'de KPSS heyecanı başladı KIRIKKALE

- Kırıkkale'de devlet memuru olmak isteyen adaylar için korona virüs gölgesinde KPSS Ön Lisans Sınavı başladı.
Kırıkkale'de, devlet memuru olmak isteyen ve üniversitelerin iki senelik bölümlerinden mezun olan adaylar, sabah saatlerinde Diş Fakültesi Hastanesi'ndeki KPSS ön lisans sınavı için katılım sağladı. Sınav merkezlerinde maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları ön planda tutuldu. Adaylar, Sınava Giriş Belgesi ve Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportları görevliler tarafından kontrol edilerek alındı. Sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulan adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav merkezlerine alınmadı. KPSS Ön Lisans Sınavı'nda adaylar, saat 10.15'den itibaren 130 dakika içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden toplam 120 soruyu cevaplamak için ter dökecek. İster istemez sınav stresinin olduğunu belirten Vedat Boran, mesai çıkışlarında KPSS'ye hazırlandığını söyledi.

Kendini denemek için sınava girdiğini anlatan Melek Dönertaş, stresinin olmadığını ve rahat olduğunu belirterek üniversite okuduğunu atanma gibi bir durumu olmadığını ve bir dahaki sınava hazırlanacağını aktardı.
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