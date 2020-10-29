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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Korona virüs gölgesinde Cumhuriyet Bayramı

Korona virüs gölgesinde Cumhuriyet Bayramı

Vali Süleyman Elban’ın tebrikleri kabul etmesi

İl Başkanları Siyasi Partiler Siyasi Parti Öğrenciler Rektör 

-Tebrikten genel ve detay
-Elban’ın konuşması
-Tören alanından detay görüntü

( ADANA )- Adana’da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri iptal olurken, Adana Valisi Süleyman Elban tebrikleri kabul etti- Vali Elban, korona nedeniyle Cumhuriyet Bayramına bazı kısıtlamalar getirildiğini bundan sonraki yıllarda daha coşkulu kutlamalar olacağını söyledi ADANA

- Adana’da yeni tip korona virüs nedeniyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri iptal edilirken, Adana Valisi Süleyman Elban tebrikleri kabul etti.Yeni tip korona virüs nedeniyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye’de sade törenlerle kutlanmaya başlandı. Adana’da da her yıl Uğur Mumcu Meydanında halk ve öğrencilerin katıldığı kutlama iptal edildi. Sadece Adana Valisi Süleyman Elban müzede tebrikleri kabul etti. Virüs önlemlerinin damgasını vurduğu tebrik kabulü töreninde girişte herkesin ateşi ölçülürken, bütün katılımcıların maskeli olduğu görüldü.
Vali Elban tebrikleri kabul ederken de tokalaşmak yerine derviş selamı kullandı. Elban, törende yaptığı konuşmada virüsün tüm dünyada Türkiye’de etkileri olduğunu bu nedence Cumhuriyet’in 97. Yıldönümünün daha sade törenlerle kutlandığını ancak bundan sonraki yıllarda daha coşkulu kutlamalar yapacaklarını söyledi.

Elban, Kurtuluş Savaşı dönemindeki şartlar ve bugünkü şartlar düşünüldüğünde daha çok çalışılması gerektiğini belirterek, “Bu vatanı kuran ve kanları döken şehitlere de minnettarız. Hala bu topraklar için şehit veriyoruz” dedi.
Tebrik törenine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana milletvekilleri Ahmet Zenbilci, Ayhan Barut, Burhanettin Bulut, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, siyasi partilerin il başkanları, askerler, rektörler ve kamu kurum müdürleri katıldı.

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