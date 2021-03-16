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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Korona virüs düğün sektörünü etkilemeye devam ediyor

Korona virüs düğün sektörünü etkilemeye devam ediyor

Gelinliklerden detaylar

Sayılar Düğün Sezonu Şili Irak Trol 

-Arzu Saygan röportaj

( MALATYA )- Vakaların artışa geçtiği Malatya’da kısıtlama endişesi MALATYA

- Bir yılı aşkındır tüm dünyada olduğu gibi Malatya’da da hayatı kabusa çeviren korona virüsün etkilediği sektörlerin başında gelen düğün sektörü, vaka sayılarının artışı ile yaz sezonuna yönelik endişe duyuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün açıkladığı riskli haritada yüzbinde yüzde 92 ile geçen haftaya oranla vaka sayılarının yüzde yüz arttığı Malatya’da kısıtlamaların yeniden gelebileceği ifade ediliyor. Korona virüsün etkilediği sektörlerden biri olan düğün sektörü de bu belirsizlikten en çok mağdur olan kesimlerin başında yer alıyor. Vaka sayılarının iki katına çıktığı kentte gelinlikçiler, şu an işlerinde durgunluk yaşandığını söyleyerek tedbirlere uyulmaması durumunda kısıtlamaların olabileceğini ve işlerinin bu yılda durağan geçmesinden endişe ediyor. “Korona virüsle birlikte her şey duraklamaya geçti” Yaklaşık 20 yıldır gelinlik sektöründe yer alan işletmeci Arzu Saygan, 1 Mart’ta başlayan yeni kontrollü normalleşme ile birlikte düğün sektöründe henüz bir canlılık yaşanmadığına dikkat çekerek, “Vatandaşlar hangi dönemde düğün yapacakları konusunda henüz bir adım atamıyorlar. Sadece 100 kişilik düğünlere izin verildiği için şu an birçok kişi erteleme yoluna gidiyor” dedi.
Korona virüs salgınından büyük oranda etkilendiklerini belirten Saygan, “Kuaförler bir iki ay sonra işyerlerini tekrar açtılar ve işlerine devam ettiler. Ama bizler de düğün ortamı ve düğünlerde kısıtlama olduğu için bir şey yapamıyoruz. Yaklaşık 5 aydır işlerimiz durma noktasında” diye konuştu.
Ülke olarak biran önce pandemiden kurtulmak için tedbirleri elden bırakılmamasının önemli olduğunu da ifade eden Saygan, düğün sezonunun başlaması için bu alınan önlemlerin çok önemli olduğunu söyledi.


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