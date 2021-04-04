Korona virüs dinlemeyen kumarcılara 68 bin 850 lira ceza

-Kıraathane baskınındaki kişiler

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( KIRIKKALE )-Kapatılan kıraathanede ikinci kez kumar oynarken yakalandılar KIRIKKALE



- Kırıkkale’de kısıtlama saatlerinde kıraathaneye ve bir apartman dairesine düzenlenen eş zamanlı "kumar" operasyonunda, 13 kişiye toplamda 68 bin 850 lira idari para cezası uygulandı. Korona virüs risk değerlendirme haritasına göre, "kırmızı" renk ile "çok yüksek" riskli iller kategorisinde yer alan Kırıkkale’de, pandemi tedbirlerini hiçe sayan kişilere yönelik operasyonlar sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü ve Salgın Denetim Merkezi ekiplerince, kent merkezindeki iki adrese eş zamanlı baskın yaptı. Kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan kıraathanede bir gün arayla ikinci kez "kumar" oynayan ve kısıtlama saatlerinde pandemi kurallarına uymayan 9 kişiye toplamda 56 bin 250 lira, yine Bankalar Caddesi üzerindeki bir apartman dairesini kumarhaneye çeviren 4 kişiye de toplamda 12 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.



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