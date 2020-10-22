Korona virüs denetimleri dördüncü gününde

-Yenimahalle Kaymakamı Selda Dural açıklama

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( ANKARA ) ANKARA



- İçişleri Bakanlığının yayımladığı korona virüs tedbirleri genelgesi doğrultusunda gerçekleştirilen denetimlerin dördüncü gününde Türkiye genelinde tanılı, temaslı ve izolasyona tabi vatandaşların kuralları ihlal edip etmediği denetlendi.Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen denetime Yenimahalle Kaymakamı Selda Dural, polis ekipleri ve yetkililer katıldı.

Toplamda 7 gün sürecek olan denetimlerin dördüncü gününde tanılı, temaslı ve izolasyona tabi vatandaşların kuralları ihlal edip etmediği denetlenirken, alışveriş merkezi içerisinde ve dışında bulunan kafeler, mağazalar ve iş yerlerinin de Covid-19 tedbirlerine uyup uymadığına bakıldı. Dural, denetimler sırasında işletmecilerle sohbet ederek, çeşitli uyarılarda bulundu.Denetimlerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kaymakam Dural, denetimlerin salgın başladığından beri tüm Türkiye’de olduğu gibi Yenimahalle’de de yoğun bir şekilde sürdüğünü belirterek, “Özellikle içinde bulunduğumuz hafta İçişleri Bakanlığımızın genelgesi çerçevesinde tüm Türkiye’de 7 gün 7 konuda denetim gerçekleştiriyoruz. Bugün özellikle tanılı, temas ve izolasyona tabi vatandaşlarımızın bu süreçle ilgili herhangi bir ihlali olup olmadığının ağırlıklı olarak denetimini yapıyoruz. İzolasyona tabi vatandaşlarımızın evlerinde denetimleri muhtarlarımız, kamu görevlilerimiz eliyle zaten düzenli olarak yapılıyor” ifadelerini kullandı.Dural, kendilerinin de umuma açık alanlarda, alışveriş merkezlerinde çalışanlar ve alışveriş merkezine gelen vatandaşlar başta olmak üzere herhangi bir ihlal olup olmadığı, izolasyon, HES sorgusu denetimi gerçekleştirdiklerini söyledi.



Özellikle Yenimahalle’de vatandaşların maske, mesafe, hijyen ve kurallara uyma konusunda duyarlı olduğunu anlatan Dural, tüm vatandaşlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek, “Zaman zaman ihlallerle karşılaşıyoruz. Onlarla ilgili de gerekli işlemleri, süreçleri yerine getiriyoruz. Amacımız cezai işlem uygulamaktan ziyade eğitmek, rehberlik etmek, yol göstericilik. Bu çerçevede bütün ilgili kurum ve kuruluşlarımızla, yerel yönetimlerimizle çalışmalarımız devam ediyor. Ben bu çerçevede görev alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ümidimiz bir an önce bu üç kurala uyarak hastalıktan bir an önce kurtulmak ve normal sağlıklı günlere dönmek” diye konuştu.





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